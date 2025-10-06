Павло Василенко

Українська Прем’єр-Ліга традиційно проводить голосування для визначення найкращих тренера та гравця місяця.

Найкращим гравцем вересня в УПЛ визнано півзахисника Карпат Бруніньйо, який став одним з головних героїв яскравого матчу з Динамо (3:3) – відзначився голом та асистом.

Серед тренерів перемогу здобув Младен Бартуловіч, який отримав найбільшу долю голосів експертів та другу долю голосів уболівальників. Його Металіст 1925 у вересні набрав 7 очок з 9 можливих в УПЛ (нічия з Шахтарем (1:1), перемоги над Полтавою (2:0) та Колосом – 1:0) та пройшов до 1/8 фіналу Кубка України.