Півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився думками після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем'єр-ліги проти Карпат (3:3).

Можливо, забракло концентрації. Там такий ланцюжок помилок був. Коли я вибив м'яч з лінії, думав, що буде свисток чи подача, і ми виб'ємо м'яч. І все – перемога. Самі винні. Виправдань не може бути.

Самі не реалізували свої моменти і припустилися помилок. Це не вперше. Вже три матчі граємо внічию. Потрібно аналізувати, розбирати та більше думати про свою гру. Воротарська помилка призвела до нічиєї? Не можна виділяти когось одного. Уся команда винна. Хтось не забив, хтось не відбив. Це все як ланцюжок.

Чи було тяжко проти Карпат? Проти будь-якої команди важко. Ми вже і з Олександрією зіграли, і з Оболонню. Кожна команда налаштовуватиметься на матчі з Динамо, як на останню гру. Сьогодні ви це бачили. На останніх хвилинах ми десь підсіли, може, треба було грати вище, але після бійки кулаками не махають.