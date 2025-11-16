Найкращий бомбардир Першої ліги взимку може піти на підвищення
Максим Войтіховський / Фото - Агробізнес
Нападник Агробізнеса Максим Войтіховський взимку може стати гравцем Буковини, повідомляє «ТаТоТаке».
Сторони продовжують перемовини щодо можливого співробітництва, і, як очікується, вони завершаться переходом 26-річного нападника.
Угода Войтіховського з Агробізнесом спливає 30 листопада. Лідер Першої ліги може отримати форварда вільним агентом.
В цьому сезоні Максим провів за Агробізнес 18 матчів: 12 голів, 1 асист.
