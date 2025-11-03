Сергій Разумовський

У 14-му турі української Першої ліги Агробізнес на своєму полі впевнено переграв Прикарпаття.

Уже в дебюті команди обмінялися нагодами, та першими забили гості: після стандарту й відскоку Француз пробив у ближній кут. Агробізнес відповів до перерви: Войтіховський ударом з розвороту відновив рівновагу – 1:1.

Одразу по перерві він вирвався на побачення та оформив дубль. Крапку ж у зустрічі поставив Кузьмин, перехопивши м’яч у Геника й реалізувавши вихід сам на сам – 3:1.

Агробізнес набрав 27 очок і на один бал випередив Лівий Берег у боротьбі за зону перехідних матчів. Прикарпаття (18) вже далеко позаду.

Перша ліга, 14-й тур

Агробізнес – Прикарпаття 3:1

Голи: Войтіховський, 45, 48, Кузьмин, 72 – Француз, 44

Напередодні Буковина у центральному поєдинку першого кола на виїзді здолала Чорноморець (3:1).