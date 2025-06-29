Павло Василенко

ПСЖ готується до зустрічі з Інтер Маямі у 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу. Перед матчем Луїс Енріке похвалив Ліонеля Мессі.

Парижани приїхали до США як один з фаворитів на перемогу в чемпіонаті світу. Цього сезону вони вже виграли Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Кубок Франції.

На груповому етапі команда ПСЖ поступився Ботафогу, але перемогла Атлетіко Мадрид та Сіетл Саундерс. Завдяки цьому вони досягли підвищення з першого місця.

Тепер ПСЖ зустрінеться із Інтер Маямі, який став невеликою сенсацією на турнірі. Мессі та компанія несподівано обійшли Порту у групі.

У майбутньому матчі головним завданням парижан стане спроба нейтралізувати аргентинського вінгера. Луїс Енріке підкреслив, що вся команда має нести відповідальність за те, щоб зупинити чемпіона світу.

«Я думаю, що Лео Мессі – найкращий гравець в історії. Він був на вершині своєї форми протягом 10–15 років. Він є орієнтиром інших гравців. Його довголіття на найвищому рівні, те, що він робив протягом стільки років кожні три дні, – це було неймовірно. Якщо ми хочемо зупинити Мессі, ми не можемо просто надіслати одного гравця опікуватися. Якщо ми зробимо це, то ми загинемо. Ми повинні захищатися колективно, кожен має бути готовим допомогти в обороні. Ми маємо працювати як команда», – сказав Енріке, якого цитує Deporte Total.

Матч між командами Інтер Маямі та ПСЖ розпочнеться у неділю о 19:00. Переможець цього матчу зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з найкращим пари Фламенгу – Баварія.