Павло Василенко

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі найближчим часом перенесе операцію через травму спини. Наразі лікарі не можуть спрогнозувати, скільки часу знадобиться 30-річному футболісту для повного відновлення.

Неприємна новина надійшла лише через кілька днів після тріумфу Іспанії на чемпіонаті світу-2026. Родрі був ключовою фігурою команди Луїса де ла Фуенте, розпочавши у стартовому складі всі вісім матчів турніру та отримавши нагороду найкращого гравця світової першості.

Втім, проблеми зі здоров'ям продовжують переслідувати володаря «Золотого м'яча»-2024. У вересні 2024 року він зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки, через що пропустив більшу частину сезону. Після повернення Родрі також турбували травми паху та підколінного сухожилля, які обмежили його виступи до 33 матчів у всіх турнірах.

На тлі нової травми залишається невизначеним і майбутнє хавбека в Манчестер Сіті. Його контракт із клубом діє ще один рік, але сторони поки не домовилися про продовження.

У ЗМІ Родрі регулярно пов'язують із можливим переходом до мадридського Реала, а сам футболіст раніше не приховував бажання одного дня повернутися до Іспанії.