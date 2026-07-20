Павло Василенко

Перемога збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 стала історичною не лише для команди, а й особисто для Алекса Баени. Півзахисник мадридського Атлетіко встановив унікальне досягнення, якого раніше не мав жоден футболіст.

Баена став першим гравцем в історії, який поспіль виграв три найпрестижніші турніри на рівні збірних – чемпіонат Європи, Олімпійські ігри та чемпіонат світу. Йому вдалося зробити це лише за два роки.

Його золота серія розпочалася на Євро-2024 у Німеччині, де Іспанія здобула чемпіонський титул. Уже за кілька тижнів Баена виграв золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі, а тепер додав до своєї колекції ще й Кубок світу після перемоги іспанців на мундіалі-2026.

Раніше поєднати чемпіонат світу, континентальну першість і олімпійське золото в різні роки вдавалося лише двом легендарним аргентинцям – Ліонелю Мессі та Анхелю Ді Марії. Проте саме Баена став першим футболістом, який здобув усі три титули безперервно, встановивши унікальний рекорд світового футболу.