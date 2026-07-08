Павло Василенко

Златко Даліч залишив посаду головного тренера збірної Хорватії. Рішення було ухвалене після вильоту команди з чемпіонату світу-2026, де вони припинили боротьбу вже на стадії 1/8 фіналу, поступившись Португалії з рахунком 1:2.

Хорватський футбольний союз офіційно підтвердив завершення співпраці з наставником, який очолював національну команду з жовтня 2017 року. У федерації подякували Далічу за майже дев'ять років роботи, назвавши його тренером, який назавжди змінив історію хорватського футболу.

Саме під його керівництвом Хорватія здобула срібні медалі чемпіонату світу-2018, бронзу мундіалю-2022 у Катарі та дісталася фіналу Ліги націй у 2023 році. Завдяки цим досягненням Даліч вважається найуспішнішим наставником в історії збірної.

До приходу в національну команду він працював із Вартексом, Рієкою, Славен Белупо, а також очолював клуби Аль-Файсалі, Аль-Хілал і Аль-Айн на Близькому Сході.

Головним претендентом на посаду нового наставника збірної Хорватії місцеві ЗМІ називають Славена Біліча.