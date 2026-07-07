Збірна Португалії залишилася без тренера після вильоту з ЧС-2026
Фахівець подав у відставку
близько 2 годин томуПідписатися в
Роберто Мартінес залишив посаду головного тренера збірної Португалії.
Про своє рішення 52-річний фахівець заявив після поразки від Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 (0:1).
«Це кінець циклу. Команді потрібний новий голос, новий лідер. До турніру рішення про відхід не було ухвалено. Я приїхав сюди з метою виграти чемпіонат світу, і якщо цього зробити не вдалося, продовжувати роботу немає сенсу.
Я виводжу з собою безліч спогадів і сподіваюся, що в Португалії теж залишаться гарні спогади про три з половиною роки, що я очолював збірну. Це був найважливіший досвід у моєму житті».
Мартінес очолив збірну Португалії у 2023 році. У сезоні 2024/25 іспанський тренер разом із португальцями виграв трофей Ліги націй.