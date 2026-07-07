Роберто Мартінес залишив посаду головного тренера збірної Португалії.

Про своє рішення 52-річний фахівець заявив після поразки від Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 (0:1).

«Це кінець циклу. Команді потрібний новий голос, новий лідер. До турніру рішення про відхід не було ухвалено. Я приїхав сюди з метою виграти чемпіонат світу, і якщо цього зробити не вдалося, продовжувати роботу немає сенсу.

Я виводжу з собою безліч спогадів і сподіваюся, що в Португалії теж залишаться гарні спогади про три з половиною роки, що я очолював збірну. Це був найважливіший досвід у моєму житті».