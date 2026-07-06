Мурат Озкютюкчю став новим асистентом головного тренера Шахтаря Арди Турана.

«Головним напрямом моєї роботи буде тактичне планування. Авжеж, разом з іншими членами штабу я також братиму участь у підготовці команди та допомагатиму в реалізації тренувального процесу. Крім того, за потреби допомагатиму аналітичному відділу», – цитує Мурата пресслужба «гірників».

Останнім місцем роботи Озкютюкчю був Коньяспор (2025-2026), де він був помічником Чагдаш Атана.

Також 37-річний турецький фахівець раніше працював асистентом у Башакшехірі, Кайсеріспорі та Аланьяспорі.