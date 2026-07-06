Шахтар отримав нового тренера
Хто підсилив тренерський штаб «гірників»?
13 хвилин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Мурат Озкютюкчю став новим асистентом головного тренера Шахтаря Арди Турана.
«Головним напрямом моєї роботи буде тактичне планування. Авжеж, разом з іншими членами штабу я також братиму участь у підготовці команди та допомагатиму в реалізації тренувального процесу. Крім того, за потреби допомагатиму аналітичному відділу», – цитує Мурата пресслужба «гірників».
Останнім місцем роботи Озкютюкчю був Коньяспор (2025-2026), де він був помічником Чагдаш Атана.
Також 37-річний турецький фахівець раніше працював асистентом у Башакшехірі, Кайсеріспорі та Аланьяспорі.
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