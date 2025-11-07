Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина після матчу третього туру основного етапу Ліги конференцій з ісландським Брейдабліком (2:0) розповів про насичений графік команди.

«Маємо час для того, аби відпочити, і все необхідне для відновлення, тому не сказав би, що є фізична втома. Тренер надає ігрову практику всім футболістам: один склад грає, інший також, тому, вважаю, перебуваємо в доброму фізичному стані попри велику кількість матчів. Ми знали про це ще з літа, готувалися, мали хорошу підготовку. Також зараз тренувальний процес фізично непоганий, тому всі в хорошому стані.

Це свідчить лише про те, що тренер довіряє кожному футболісту. Як бачите, проти «Легії» вийшов, можливо, неочікуваний для когось склад. Постійно є ротація, грають різні склади, і це вказує на довіру з боку тренера», – сказав Назарина у ефірі MEGOGO.