Назарина: «Це свідчить лише про те, що тренер довіряє кожному футболісту»
Хавбек проаналізував фізичний став футболістів «гірників»
близько 2 годин тому
Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина після матчу третього туру основного етапу Ліги конференцій з ісландським Брейдабліком (2:0) розповів про насичений графік команди.
«Маємо час для того, аби відпочити, і все необхідне для відновлення, тому не сказав би, що є фізична втома. Тренер надає ігрову практику всім футболістам: один склад грає, інший також, тому, вважаю, перебуваємо в доброму фізичному стані попри велику кількість матчів. Ми знали про це ще з літа, готувалися, мали хорошу підготовку. Також зараз тренувальний процес фізично непоганий, тому всі в хорошому стані.
Це свідчить лише про те, що тренер довіряє кожному футболісту. Як бачите, проти «Легії» вийшов, можливо, неочікуваний для когось склад. Постійно є ротація, грають різні склади, і це вказує на довіру з боку тренера», – сказав Назарина у ефірі MEGOGO.
Наразі Шахтар займає 10-е місце в турнірній таблиці Ліги конференцій, маючи у своєму активі шість очок.
У наступному турі турніру донецька команда зіграє на виїзді проти ірландського Шемрок Роверс (27 листопада).
