Українські клуби у третьому турі заявили про себе у Лізі конференцій УЄФА. Після двох поразок у 2 турі Динамо Київ і Шахтар Донецьк здобули важливі перемоги. У четвер, 6 листопада, на Люблін Арені команда Олександра Шовковського влаштувала справжнє шоу, розгромивши Зрінські (Боснія і Герцеговина) з рахунком 6:0. Для киян це перша перемога на груповому етапі, яка дозволила піднятися з дна таблиці та повернутися в боротьбу за плей-оф. Раніше у той же вечір Шахтар упевнено переміг Брейдаблік (Ісландія) — 2:0, повністю контролюючи гру від початку до фінального свистка. Завдяки цій перемозі донеччани наблизилися до зони лідерів і мають чудові шанси напряму вийти до 1/8 фіналу.

Після трьох турів Динамо залишило останню позицію групи і вийшло на 24 місце, тоді як Шахтар перебуває серед фаворитів, посідаючи 10 сходинку. Обидва українські клуби зберігають хороші перспективи продовжити боротьбу навесні у Європі. Вісім найкращих команд основного етапу Ліги конференцій одразу виходять до 1/8 фіналу, а команди, які посіли місця з 9-го по 24-те, змагатимуться у додатковому раунді плейоф за право пройти далі.

Календар наступних матчів:

Шахтар

27 листопада, 22:00: Шемрок (Ірландія) – Шахтар;

11 грудня, 22:00: Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтар;

18 грудня, 22:00: Шахтар – Рієка (Хорватія).

Динамо

27 листопада, 19:45: Омонія (Кіпр) – Динамо;

11 грудня, 19:45: Фіорентина (Італія) – Динамо;

18 грудня, 22:00: Динамо – Ноа (Вірменія).

Фінал Ліги конференцій 2025/26 відбудеться 27 травня 2026 року на стадіоні Red Bull Arena у Лейпцигу (Німеччина).