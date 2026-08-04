Сергій Разумовський

Український футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко розповів, чому Шахтар не зміг підписати центрального захисника Дженоа Алана Маттурро.

За словами Вацка, донецький клуб був дуже близьким до завершення трансферу 21-річного уругвайця. Маттурро має італійський паспорт, що могло спростити його перехід до Шахтаря та подальшу участь у єврокубкових матчах.

Захисник вирізняється високим зростом і фізичними даними. Його зріст становить 189 сантиметрів. Маттурро є лівоногим центральним оборонцем, що також робило його привабливим варіантом для українського клубу.

Футболіст належить Дженоа, однак минулий сезон провів в оренді в Ла Лізі. У складі Леванте уругваєць зіграв 21 матч, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Вацко зазначив, що Шахтар погодив із керівництвом Дженоа всі основні фінансові умови трансферу. Очікувалося, що Маттурро прибуде до розташування донецької команди для проходження медичного огляду, після чого мав підписати контракт.

Однак в останній момент у ситуацію втрутився головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі. Наставник заблокував перехід, оскільки розраховує на Маттурро в новому сезоні та хоче використовувати його у складі італійської команди.

Таким чином, Шахтар втратив можливість підписати перспективного лівоногого захисника. Попри досягнуті домовленості між клубами, позиція головного тренера Дженоа стала вирішальною для зриву трансферу.

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