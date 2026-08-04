Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран після матчу першого туру УПЛ з Кудрівкою (5:1) не дав точної відповіді, де «гірники» планують грати домашні поєдинки Ліги чемпіонів.

«Про нашу майбутню локацію на матчі Ліги чемпіонів: із цим запитанням краще зверніться до Сергія Палкіна або Дарійо Срни. Після того як локацію справді буде підтверджено, я зможу дати відповідь.

В усякому разі, де б це не відбувалося, будемо раді бачити всіх українських уболівальників і дуже розраховуємо на уболівальників Шахтаря, на їхню підтримку й ту чудову атмосферу, яку вони можуть подарувати нам у будь-якій частині світу, де б не довелося нашій команді проводити свої матчі», – цитує Турана клубна пресслужба.