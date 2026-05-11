Колишній тренер Карпат, Чорноморця та ЛНЗ Олег Дулуб назвав причину, з якої припинив співпрацю з тернопільскою Нивою.

Так склалося, що мені потрібно повернутися до Варшави, тому за згодою сторін ми припинили співпрацю. Вчора та сьогодні ми спілкувалися з президентом клубу й ухвалили таке спільне рішення. В мене там виникли проблеми з документами, і я пояснив це президенту.

Дуже серйозні організаційні моменти для мене. Закінчується паспорт і дозвіл на перебування у Польщі. Там перебуває моя сім’я. Якщо я залишусь в Україні, то потім не зможу повернутися до Польщі. Там усе наклалося одне на одне. Будемо відвертими, білоруський паспорт останнім часом став токсичним, на жаль.

Найголовніше – розв’язати питання щодо моїх документів у Польщі. Мені треба повернутися. Далі будемо розглядати усі можливі варіанти.

Щодо підсумків, знаєте, на мій погляд, все ж не вистачило набору очок. Десь ми не добрали дуже багато балів, особливо на початку через різні причини.

Що вийшло? Напевно, перезавантажити команду все одно. Попри те, що зараз маємо 30 очок, варто розуміти: ми прийняли команду після восьми поразок. Одразу здобули нічию. Потім було ще сім таких матчів, де не все складалося, але все ж відбулася довгоочікувана перемога.

Зрозуміло, що не вийшов матч з Феніксом-Маріуполем (0:3). Ми всі дуже хотіли виграти. Можливо, варто було стратегічно трохи інакше зіграти. Це вже були ігрові емоції, – повідомив Дулуб в інтерв'ю «Українському футболу».