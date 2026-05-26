Сергій Разумовський

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський висловився щодо інформації про те, що правий захисник київського клубу Олександр Караваєв нібито підписав контракт із Шахтарем. Його коментар оприлюднила пресслужба ФК Ігніс.

Мілевський зізнався, що йому теж свого часу надходила пропозиція перейти до донецького клубу. За словами ексфорварда, це сталося ще у 2013 році, коли такий варіант йому озвучував Дарійо Срна. Тоді, попри певні непорозуміння з президентом Динамо Ігорем Суркісом, він усе ж не зважився на такий крок.

Чесно кажучи, в мій час мені і Даріо Срна пропонував перейти у Шахтар Донецьк. Це було у далекому 2013 році, але я не наважився на цей крок, хоча в мене теж тоді були легкі непорозуміння з Ігорем Михайловичем (Суркісом). Але я не наважився на цей крок. Перейшов Мораєс. Зараз перейшов Караваєв. Мені складно про це говорити, тому що коли людина проводить 7 сезонів у «Динамо» Київ, стає динамівцем, це не дуже так красить футболіста. Але, знову ж таки, це його справа. Це на його совісті, не мені це вирішувати. Артем Мілевський

Раніше повідомлялося, що Шахтар запропонував Караваєву суттєво кращі умови, ніж він має у Динамо.