Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк після сенсаційної перемоги у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо (1:0) прокоментував той факт, що команда стала єдиною в історії УПЛ, яка в одному колі чемпіонату обіграла обох грандів.

Перемагати двох грандів українського футболу – це, безумовно, приємно. Я б не назвав ці матчі історичними перемогами, але вони стали першими такими для ЛНЗ, і це теж важливо. Передусім – для формування та розвитку футбольної культури вболівання на Черкащині, яка закономірно тільки формується, адже наша команда виступає в Премʼєр-лізі всього третій рік.

Кожна перемога над сильними суперниками піднімає інтерес до футболу в регіоні та збільшує повагу до клубу. Чим більше ми будемо обігрувати команди високого рівня, тим швидше зростатиме впізнаваність та підтримка ЛНЗ.

Але найголовніше – це терпіння, розуміння і стабільна підтримка команди. Без різких крайнощів: коли після однієї поразки хтось каже, що ми вже «вилітаємо», а після перемоги – що «маємо ставати чемпіонами». Важливий баланс, робота, і віра в команду щодня, а не тільки після результату.

Окремо хочу відзначити: учора я побачив рекордну кількість людей на нашому ультрас-секторі. Це неймовірно тішить. Саме для цих вболівальників ми граємо – найвідданіших, які підтримують нас у будь-який момент, незалежно від результату. Саме через них і для них ми рухаємося вперед, – заявив Каюк у інтерв'ю Sport.ua.