Сергій Разумовський

Офіційний акаунт Бенфіки у соцмережі X емоційно відреагував на суддівство в матчі 32-го туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана, який завершився внічию 2:2.

Лісабонський клуб саркастично назвав головного арбітра зустрічі Густаву Коррейю найкращим гравцем поєдинку. У Бенфіці залишилися незадоволені роботою суддівської бригади, зокрема епізодом на 55-й хвилині, коли захисник «орлів» Ніколас Отаменді отримав пряму червону картку.

На момент вилучення Бенфіка вела в рахунку 2:0. Після цього Фамалікан зумів скористатися чисельною перевагою, забив два м’ячі та врятував нічию.

Бенфіка вручає приз найкращому гравцю матчу рефері Густаву Коррейї та решті бригади арбітрів. ФК Бенфіка

O Sport Lisboa e Benfica oferece o prémio de Homem do Jogo ao árbitro Gustavo Correia e à restante equipa de arbitragem. pic.twitter.com/pYl5ZMH4CM — SL Benfica (@SLBenfica) May 2, 2026

Через втрату очок Бенфіка фактично втратила шанси на чемпіонство. Порту вже достроково забезпечив собі перемогу в чемпіонаті Португалії.