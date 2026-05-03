Суддівський скандал за участі Трубіна! Бенфіка вручила приз арбітру фатального матчу
близько 1 години тому
Офіційний акаунт Бенфіки у соцмережі X емоційно відреагував на суддівство в матчі 32-го туру чемпіонату Португалії проти Фамалікана, який завершився внічию 2:2.
Лісабонський клуб саркастично назвав головного арбітра зустрічі Густаву Коррейю найкращим гравцем поєдинку. У Бенфіці залишилися незадоволені роботою суддівської бригади, зокрема епізодом на 55-й хвилині, коли захисник «орлів» Ніколас Отаменді отримав пряму червону картку.
На момент вилучення Бенфіка вела в рахунку 2:0. Після цього Фамалікан зумів скористатися чисельною перевагою, забив два м’ячі та врятував нічию.
Бенфіка вручає приз найкращому гравцю матчу рефері Густаву Коррейї та решті бригади арбітрів.
Через втрату очок Бенфіка фактично втратила шанси на чемпіонство. Порту вже достроково забезпечив собі перемогу в чемпіонаті Португалії.
