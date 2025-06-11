Павло Василенко

10 липня Шахтар розпочне свій шлях у єврокубках, стартувавши з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Як стало відомо UA-Футбол, донецький клуб уже визначився з місцем проведення двох домашніх гарантованих матчів єврокубкового сезону 2025/26. Ці матчі будуть зіграні у столиці Словенії – Любляні – на стадіоні «Олімпія».

Такий вибір пов'язаний з тим, що у Словенії Шахтар проводитиме передсезонні збори, тож стадіон у Любліні буде зручним хабом з точки зору логістики.

Першого суперника у єврокубках Шахтар дізнається 17 червня.