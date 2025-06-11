Не Польща і не Німеччина. Джерело повідомило, де Шахтар гратиме матчі єврокубків
Донецька команда через місяць візьме старт у кваліфікації Ліги Європи
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
10 липня Шахтар розпочне свій шлях у єврокубках, стартувавши з першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Як стало відомо UA-Футбол, донецький клуб уже визначився з місцем проведення двох домашніх гарантованих матчів єврокубкового сезону 2025/26. Ці матчі будуть зіграні у столиці Словенії – Любляні – на стадіоні «Олімпія».
Такий вибір пов'язаний з тим, що у Словенії Шахтар проводитиме передсезонні збори, тож стадіон у Любліні буде зручним хабом з точки зору логістики.
Першого суперника у єврокубках Шахтар дізнається 17 червня.
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