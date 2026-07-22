«Не потрібно дивитися: о, це ж Копенгаген!»: Ротань — про налаштування Полісся на Лігу конференцій
Гра пройде 23 липня
близько 1 години томуПідписатися в
Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань поділився очікуваннями від протистояння з данським Копенгагеном у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Слова наводить пресслужба команди.
Якщо зробити висновок по команді Копенгаген, звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, з досвідом гри в єврокубках і з дуже класними гравцями. Але ви ж розумієте, так як в єврокубках грає Копенгаген, з класною дисципліною і організацією, такою командою хочемо бути і ми.
Нам не потрібно дивитися на цю команду як «о, це ж Копенгаген!», тому що в тому сезоні ми таким чином дивилися на Фіорентину: Фіорентина — фіналіст Ліги конференцій, шансів немає. Як немає? Ми отримали якраз з Фіорентиною досвід, який нам дасть змогу з такими командами, як Копенгаген, бути впевненими в собі в першу чергу і вже від своєї гри відштовхуватись.
Перший поєдинок між Поліссям та Копенгагеном відбудеться у четвер, 23 липня, о 21:00 за київським часом
На матч Полісся – Копенгаген у Лізі конференцій призначено португальського арбітра.