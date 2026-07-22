Transfermarkt оновив вартість гравців за підсумками ЧС-2026
Очолює рейтинг Елліот Андерсон
близько 2 годин томуПідписатися в
Портал Transfermarkt оновив ринкову вартість футболістів після чемпіонату світу-2026.
Найбільше в ціні додав півзахисник збірної Англії та Манчестер Сіті Елліот Андерсон — його вартість зросла на €35 млн.
Гравці, які найбільше подорожчали після ЧС-2026:
Елліот Андерсон (Англія) — €110 млн (+€35 млн)
Джуд Беллінгем (Англія) — €160 млн (+€30 млн)
Айюб Буадді (Марокко) — €80 млн (+€30 млн)
Ерлінг Холанд (Норвегія) — €220 млн (+€20 млн)
Ламін Ямаль (Іспанія) — €220 млн (+€20 млн)
Кіліан Мбаппе (Франція) — €200 млн (+€20 млн)
Майкл Олісе (Франція) — €170 млн (+€20 млн)
Хуліан Альварес (Аргентина) — €120 млн (+€20 млн)
Морган Роджерс (Англія) — €110 млн (+€20 млн)
Пау Кубарсі (Іспанія) — €100 млн (+€20 млн)
Бредлі Баркола (Франція) — €90 млн (+€20 млн)
Гонсалу Рамуш (Португалія) — €50 млн (+€20 млн)
Нагадаємо, що переможцем ЧС-2026 стала збірна Іспанії, яка у фіналі обіграла Аргентину (1:0).
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