На матч Полісся – Копенгаген у Лізі конференцій призначено португальського арбітра
Головним рефері буде Давід Рафаель Олівейра Да Сілва
близько 2 годин томуПідписатися в
УЄФА призначила судейську бригаду на перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном.
Головним арбітром зустрічі стане португалець Давід Рафаель Олівейра Да Сілва.
Поєдинок відбудеться у словацькому Кошиці у четвер, 23 липня, о 21:00 за київським часом.
ЛНЗ, Полісся та Динамо дізналися потенційних суперників в третьому раунді відбору Ліги конференцій.
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