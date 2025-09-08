Павло Василенко

АФФА не обговорювала з уже колишнім наставником збірної Азербайджану Фернанду Сантушем компенсацію за дострокове розірвання контракту.

Як повідомляє azerisport.com, це питання вирішуватиме його менеджер, який незабаром має прилетіти до Баку. Керівництво асоціації вирішуватиме із представником португальця питання компенсації. Також невідомо, чи менеджер Сантуша вимагатиме повну суму або, враховуючи всі обставини, поведеться розсудливо.

Під керівництвом Сантуша збірна Азербайджану провела 11 матчів, програвши в 9 із них і двічі зігравши внічию.

Матч кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна пройде у вівторок, 9 вересня, і розпочнеться о 19:00 на стадіоні в Баку.

У першому турі збірна України поступилася команді Франції (0:2), а Азербайджан зазнав фіаско у поєдинку з Ісландією (0:5).