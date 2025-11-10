Захисник Динамо Олександр Караваєв поділився думками щодо поразки у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти ЛНЗ (0:1). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Звісно, емоції негативні, тому що програли. Хоча не скажу, що по грі. Так, вони дуже добре оборонялися. Всі знають, що команди Віталія Пономарьова грають один в один та дуже фізично добре підготовлені. Звісно, було важко, але моментами ми їхню оборону долали, були нагоди, але не реалізували їх. Один такий момент наприкінці першого тайму, прямо на останніх секундах, звісно, трохи «підкосив» нас. На другий тайм виходили з думкою перемогти. Були моменти, але так склалось… Треба робити висновки й на наступні матчі вже більш підготовленими бути.

Поразка після 6:0 у Лізі конференцій? Так буває, справді, бо суперники різні. Тим паче в єврокубках команди також грають у чемпіонаті, через два дні на третій грають на міжнародній арені, і через це менше часу на підготовку. А ЛНЗ до нас готувалися цілий тиждень. Звісно, вони краще були фізично підготовлені, хоча ми їм ні в чому не поступалися. Треба реалізовувати свої моменти просто.

Виклик до збірної? Звісно, це позитивні емоції, тому що ти повертаєшся до збірної через певний час. Значить, я стабільно граю на одному рівні. Десь трішки краще, десь – гірше, але намагаюся себе тримати в тонусі. Є хороші моменти, тому, мабуть, і викликали до збірної. Тому завжди готовий, дочекався, і будемо їхати за результатом.

По-перше, коли збирається збірна, у футболістів, хто не їде до збірної, є деякий час паузи, три-чотири дні можна відпочити. І, звісно, ти проводиш цей час із сім'єю. Це позитивні енергія та емоції. Зараз по-іншому – одразу їду на презентацію форми збірної, і звідти потім на вокзал, тому навіть додому не зможу заїхати. Тому це єдиний такий великий негативний момент.