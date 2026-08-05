Сергій Разумовський

Румунська Університатя Крайова, за яку виступають українські захисник Олександр Романчук і голкіпер Павло Ісенко, зацікавилася захисником Динамо Аліу Тіаре та вже надіслала київському клубу офіційну пропозицію щодо його трансферу. Про це повідомляє Fanatik.ro.

Йдеться про 22-річного сенегальського центрального оборонця, якого румунський клуб розглядає як потенційне підсилення лінії захисту. За даними джерела, Університатя Крайова вже зробила конкретний крок у напрямку перемовин і готова обговорювати умови переходу.

Орієнтовна ринкова вартість футболіста, за оцінкою Transfermarkt, становить близько одного мільйона євро. Саме така цифра може стати відправною точкою для подальших переговорів між клубами.

У Динамо Тіаре отримував шанс проявити себе під час зимових зборів, коли головний тренер Ігор Костюк уперше повноцінно працював із командою. Однак низка помилок у контрольних матчах негативно вплинула на його позиції в складі.

Після невдалих спарингів сенегалець утратив статус основного центрального захисника. Відтоді він переважно перебуває в ролі запасного та не може розраховувати на стабільне місце в стартовому складі.

Шалена сума: названо суму відступних за нападника Динамо Матвія Пономаренка.