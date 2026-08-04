Сергій Разумовський

Український футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко повідомив, що в новому контракті нападника Динамо Матвія Пономаренка передбачені відступні. За його інформацією, сума клаусули за двадцятирічного українського футболіста становить 50 мільйонів євро.

Вацко зазначив, що отримав відповідну інформацію через власні джерела. Якщо інший клуб захоче підписати Пономаренка без тривалих переговорів із Динамо, йому доведеться виплатити київській стороні всю суму, передбачену клаусулою.

За оцінкою Вацка, новий контракт став вигідним для всіх учасників домовленості. Динамо отримало додаткові гарантії щодо майбутнього свого перспективного активу, а сам Пономаренко покращив умови особистої угоди з клубом.

Нападник є вихованцем київської команди та розглядається як один із футболістів, здатних у перспективі відігравати ключову роль в атаці Динамо. У клубі розраховують на його подальший розвиток і прогрес на найвищому рівні. Він уже став найкращим бомбардиром сезону-2025/26 (13 голів), відігравши лише половину матчів.

Нещодавно Пономаренко підписав із Динамо новий контракт, розрахований на п’ять років. Такий термін угоди свідчить про довіру київського клубу до футболіста та бажання зберегти його в команді на тривалий період.

Нагадаємо, Динамо у третьому раунді Ліги конференцій зіграє з Карабахом.