Сергій Разумовський

21 квітня у матчі 34-го туру АПЛ Челсі зазнав чергової нищівної поразки, поступившись Брайтону на виїзді з рахунком 0:3.

Для лондонського клубу це вже п’ята поразка з різницею у три м’ячі або більше за останні вісім матчів. Невдала серія команди Ліема Росеньйора розпочалася 11 березня, коли Челсі програв ПСЖ у Парижі з рахунком 2:5 у Лізі чемпіонів. Після цього «сині» також були розгромлені у матчі-відповіді проти французького клубу — 0:3, а в рамках Прем’єр-ліги поступилися Евертону на виїзді 0:3 та Манчестер Сіті вдома з таким самим рахунком.

Примітно, що ще до поразки від ПСЖ останній випадок великого програшу Челсі був зафіксований лише 14 лютого 2025 року — тоді команда, яку очолював Енцо Мареска, також програла Брайтону на виїзді 0:3.

На цей момент становище Челсі виглядає вкрай тривожним. Команда має серію з п’яти поспіль поразок в АПЛ, а також програла сім із восьми останніх матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, вінгер Челсі Михайло Мудрик ризикує отримати максимальну дискваліфікацію в допінговій справі.