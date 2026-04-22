Не вистачає Мудрика? Челсі зазнав п'ятьох розгромів у восьми останніх матчах
Сині переживають справжню кризу, з якою не може впоратися Росеньйор
близько 1 години тому
21 квітня у матчі 34-го туру АПЛ Челсі зазнав чергової нищівної поразки, поступившись Брайтону на виїзді з рахунком 0:3.
Для лондонського клубу це вже п’ята поразка з різницею у три м’ячі або більше за останні вісім матчів. Невдала серія команди Ліема Росеньйора розпочалася 11 березня, коли Челсі програв ПСЖ у Парижі з рахунком 2:5 у Лізі чемпіонів. Після цього «сині» також були розгромлені у матчі-відповіді проти французького клубу — 0:3, а в рамках Прем’єр-ліги поступилися Евертону на виїзді 0:3 та Манчестер Сіті вдома з таким самим рахунком.
Примітно, що ще до поразки від ПСЖ останній випадок великого програшу Челсі був зафіксований лише 14 лютого 2025 року — тоді команда, яку очолював Енцо Мареска, також програла Брайтону на виїзді 0:3.
На цей момент становище Челсі виглядає вкрай тривожним. Команда має серію з п’яти поспіль поразок в АПЛ, а також програла сім із восьми останніх матчів у всіх турнірах.
Нагадаємо, вінгер Челсі Михайло Мудрик ризикує отримати максимальну дискваліфікацію в допінговій справі.
