Сергій Разумовський

22-річний воротар Юрій-Володимир Герета більше не виступатиме за Рух. Львівський клуб повідомив про домовленість із Карпатами щодо переходу голкіпера. Трансфер відбувся на правах вільного агента, а контракт футболіста з новою командою розрахований на три роки.

Герета приєднався до системи жовто-чорних восени 2020 року. За час перебування в клубі воротар пройшов підготовку в юнацькій системі, виступав за другу команду та отримав досвід гри на рівні основного складу.

У сезонах 2021/22 і 2022/23 Герета разом із Рухом U-19 двічі ставав чемпіоном України серед юніорів. Після цього голкіпер у складі юнацької команди взяв участь у матчах Юнацької ліги УЄФА, де провів шість поєдинків.

У чемпіонаті України серед юніорів Герета зіграв 39 матчів за Рух U-19. Воротар був важливою частиною команди, яка двічі поспіль здобувала золоті медалі національної першості.

За основну команду Руху Юрій-Володимир провів 37 офіційних матчів. У восьми з них він не пропустив жодного гола та допоміг львів’янам зберегти свої ворота недоторканними. Ще 23 поєдинки голкіпер зіграв у складі Руху-2. У десяти зустрічах Герета залишав поле без пропущених м’ячів.

Нагадаємо, вихованець Руху забив у Лізі чемпіонів. Тим часом сам львівський клуб провалив старт у Другій лізі.