Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью відповів, чи залишиться на посаді наставника лісабонців попри чутки про запрошення до Реала. Слова фахівця передає A Bola.

Не знаю. Коли знатиму — скажу. Так, шанс залишитися є. Моє бажання — наступного тижня подивитися, що в мене є. Об’єктивно, у мене є пропозиція щодо продовження контракту від Бенфіки, за яку я вдячний так само, як і за можливість тренувати Бенфіку, яку мені дали кілька місяців тому. Але в останні тижні я не хотів зосереджуватися на своєму майбутньому, на тому, що говорять чи не говорять — ніхто з нас не дурень. Очевидно, що щось існує, але, як я вже сказав, підписаного контракту немає, контракту на столі немає, розмов між мною та президентом Реала не було, як і розмов між мною та кимось важливим у структурі клубу. На цей момент єдина реальна й конкретна річ — це пропозиція продовжити співпрацю від Бенфіки.

Руї Кошта уклав зі мною контракт, коли я прийшов сюди, і ми погодилися включити пункт, який етично захищав нас у разі можливої поразки президента Руї Кошти на виборах. У мене контракт ще на один рік, ніхто не зобов’язував Бенфіку продовжувати угоду, але, не продовживши її, ми залишили цей пункт відкритим ще на кілька днів. Він дає мені можливість піти, якщо таким буде моє рішення. Але я абсолютно не маю жодної претензії до президента. Саме ми погодилися на такий тип контракту. Фактично, зараз у мене є ще один рік контракту.

На цей момент — 99 відсотків, що я залишуся в Бенфіці, бо маю контракт і пропозицію, яку ще не бачив, але мій агент сказав мені, що це чудова пропозиція. З боку Реала на цей момент у мене немає нічого. Але, очевидно, повторю: ніхто з нас не дурень. Єдине, що зараз є, — це розмови між Жорже Мендешем, агентом, і Реалом та його структурою.

Я попрощався з гравцями дуже загально: побажав найкращого чемпіонату світу тим, хто туди їде, і гарної відпустки тим, хто не їде. І сказав їм, що без проблем можу визнати: я пишаюся цією роздягальнею, маю величезну гордість за Бенфіку із Сейшала. Навколо цієї групи є лише хороші речі — організація, дисципліна, дружба, радість від спільної роботи, гідність, повага до Бенфіки. Третє місце навіть близько не відображає тієї роботи, яка там була виконана. У мене болить серце, коли я чую образи під час приїзду чи від’їзду зі стадіону, з трибун. Мені боляче за цих хлопців, які єдине, що забирають додому цього сезону, — це честь бути єдиною непереможною командою в європейських лігах. Це багато говорить про цю групу.

Чи можливо відмовити Реалу? Це залежить від пропозиції, від того, чого вони від мене хочуть. Я хочу мати свій час, щоб проаналізувати, подумати й ухвалити рішення самостійно. Бенфіка — це Бенфіка, і те, що я відчуваю до Бенфіки, уже неможливо приховати. Але це моя кар’єра, подивимося, що буде. Та Особливий готовий знову атакувати титули. Особливий готовий.