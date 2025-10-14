Участь вінгера Барселони Рафіньї у матчі проти Жирони, що відбудеться 18 жовтня, виключена, повідомляє іспанська Sport.

28-річний бразилець продовжує відновлюватися після травми, обмежуючись тренуваннями у залі та не виходячи на поле.

У поточному сезоні 2025/26 Рафінья провів сім поєдинків, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами. Очікується, що він зможе повернутися до складу наступного тижня, коли Барселона готуватиметься до зустрічей з Олімпіакосом у Лізі чемпіонів (21 жовтня) та Реалом у Ла Лізі (26 жовтня).

Підопічні Ханса-Дітера Фліка займають другий рядок у чемпіонаті Іспанії. Раніше повідомлялося, що форвард Барселони отримав травму.