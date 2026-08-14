Сергій Разумовський

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій Карабах на власному полі переміг київське Динамо з рахунком 2:0. Азербайджанська команда забила по одному м’ячу в кожному з таймів і за підсумками двох зустрічей здобула путівку до наступного етапу турніру.

Другий гол Карабаха записав на свій рахунок український півзахисник Олексій Кащук. Для футболіста цей результативний удар став особливим, адже він дозволив йому увійти до списку українців, які забивали київському Динамо в єврокубкових матчах.

До Кащука відзначитися у воротах столичного клубу в міжнародних турнірах вдавалося лише чотирьом українським футболістам. Першим серед них став Андрій Воронін, який забив Динамо в сезоні-2004/05.

Тоді київська команда зустрічалася з Баєром на груповому етапі Ліги чемпіонів. У домашньому матчі Динамо здобуло перемогу з рахунком 4:2, однак Воронін, який виступав за німецький клуб, зумів відзначитися голом і зрівняв рахунок у поєдинку.

Український нападник забив і в матчі-відповіді, що відбувся в Німеччині. Цього разу Воронін подвоїв перевагу Баєра, який у підсумку переміг із рахунком 3:0. Таким чином, форвард відзначився в обох зустрічах проти Динамо.

Наступним українцем, який забив київському клубу в єврокубках, став Валентин Слюсар. У сезоні-2008/09 півзахисник Металіста оформив дубль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка УЄФА.

Поєдинок відбувся в Харкові, де Металіст приймав Динамо. Слюсар двічі вразив ворота киян і допоміг господарям поля здобути перемогу з рахунком 3:2. Однак цей результат не дозволив харківській команді пройти далі.

Ще один українець забив Динамо в Лізі чемпіонів сезону-2021/22. У матчі між Бенфікою та київською командою, який проходив у Лісабоні, перший гол португальців забив нападник Роман Яремчук. У підсумку Бенфіка перемогла Динамо з рахунком 2:0.

Четвертим українським футболістом у цьому списку став Артем Довбик. Нападник відзначився у складі Роми в матчі групового етапу Ліги Європи сезону-2024/25. Довбик реалізував пенальті на 23-й хвилині зустрічі та забив єдиний м’яч у поєдинку. Завдяки цьому голу Рома перемогла Динамо з рахунком 1:0.