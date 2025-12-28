Нескінченний кошмар для Артети! Арсенал переслідує травмопад
Довелось діяти нестандартно
близько 1 години тому
Мікель Артета/ Фото - Getty Images
Захисник Арсенала Ріккардо Калафіорі травмувався за лічені хвилини до початку гри 18 туру АПЛ проти Брайтона (2:1), повідомляє Football.London.
Італієць був замінений в стартовому складі Майлзом Льюїсом-Скеллі за лічені хвилини до початку матчу на «Емірейтс».
Тренерському штабу Мікеля Артети в останній момент довелося робити зміни у складі, а вимушена заміна італійського оборонця змусила виставляти правим захисником Деклана Райса, підмінивши травмованого Юррієна Тімбера.
Клубний лазарет Арсенала переповнений здебільшого гравцями лінії захисту. Поза грою нині перебувають Бен Вайт, Крістіан Москера, а також хавбека Кай Хаверц та 15-річний вундеркінд Макс Доуман.