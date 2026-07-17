Павло Василенко

За кілька днів до фіналу чемпіонату світу між Іспанією та Аргентиною організатори зіткнулися з несподіваною проблемою. Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді накрив Нью-Йорк і Нью-Джерсі, змусивши владу уважно стежити за якістю повітря напередодні головного матчу турніру.

У четвер значну частину Мангеттена затягнула густа димова завіса, а жителям, особливо людям із захворюваннями дихальної системи, рекомендували обмежити перебування на відкритому повітрі. Головним показником залишається індекс якості повітря AQI, який може суттєво змінюватися залежно від напрямку вітру.

У ФІФА поки не говорять про можливе перенесення фіналу, однак стадіон «МетЛайф» перебуває під постійним моніторингом. Водночас організація не розкриває, який саме рівень забруднення стане підставою для зміни графіка матчу.

NEW: NYC issues a Code Red air quality alert as smoke blankets the region; breathing the air is equivalent to smoking 10 cigarettes. pic.twitter.com/8Sn9kmzD96 — Scope Report (@ScopeReport_) July 16, 2026

Попри тривожну ситуацію, синоптики налаштовані оптимістично. За прогнозами, дощі та холодний атмосферний фронт, які очікуються напередодні фіналу, мають очистити повітря над Нью-Йорком і Нью-Джерсі. Якщо погодні умови не зміняться, вирішальний матч чемпіонату світу відбудеться за розкладом. Водночас фахівці наголошують, що ситуація залежить від вітру, тому показники якості повітря контролюватимуться до самого стартового свистка.

Фінальний матч ЧС-2026 Іспанія – Аргентина пройде у неділю, 19 липня, та розпочнеться о 22:00 за київським часом.