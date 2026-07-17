Володимир Кириченко

FIFA визначила суддівську бригаду, яка працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.

Головним арбітром матчу було призначено 46-річного словенця Славко Винчича.

The match officials for @FIFAWorldCup Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Адхам Махадме, а резервним асистентом призначений Мохаммад Аль-Калаф. Обидва представляють Йорданію.

Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії відбудеться 19 липня в Нью-Йорку, початок о 22.00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що шоу Мадонни та Бібера може зірвати фінал чемпіонату світу-2026.