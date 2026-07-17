Стало відомо, яка бригада арбітрів буде працювати на фіналі ЧС-2026 з футболу
Головним судею буде 46-річний словенець
близько 5 годин томуПідписатися в
Славко Винчич / Фото - Yahoo
FIFA визначила суддівську бригаду, яка працюватиме на фінальному матчі чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії. Про це повідомляє офіційний сайт FIFA.
Головним арбітром матчу було призначено 46-річного словенця Славко Винчича.
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачич. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Адхам Махадме, а резервним асистентом призначений Мохаммад Аль-Калаф. Обидва представляють Йорданію.
Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Аргентини та Іспанії відбудеться 19 липня в Нью-Йорку, початок о 22.00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що шоу Мадонни та Бібера може зірвати фінал чемпіонату світу-2026.