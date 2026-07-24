Павло Василенко

Журналіст та інсайдер Ігор Бурбас поділився подробицями нового контракту півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка, який футболіст підписав у ході минулого сезону.

В ефірі свого ютуб-каналу BurBuzz Бурбас заявив, що був приємно здивований рівнем фінансових умов, які запропонував київський клуб. За його словами, зарплата Шапаренка відповідає рівню провідних виконавців донецького Шахтаря.

«Я здивувався, коли почув із перевірених, достовірних джерел, від трьох джерел зарплатню найбільш оплачуваного в Динамо Миколи Шапаренка. Це зарплата рівня донецького Шахтаря. Я ніколи не думав, що в Динамо стільки дають», – сказав Бурбас.

За інформацією журналіста, за новою угодою 27-річний хавбек отримує 1,5 мільйона доларів за сезон. При цьому контракт передбачає поступове збільшення окладу – із кожним наступним сезоном зарплата футболіста зростатиме.

У нинішньому сезоні Шапаренко вже провів три матчі за Динамо. Його чинний контракт із київським клубом розрахований до кінця 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість українського півзахисника у вісім мільйонів євро.