Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк поділився емоціями після свого голу в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК (2:3). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, приємно відзначитися голом, до того ж важливим для перебігу гри. Ми хотіли відігратися, забити ще один м’яч і щонайменше зіграти внічию. На жаль, не вдалося. Хочу давати користь команді. Я повернувся та готовий до того, щоб головний тренер використовував мене. Докладаю всіх зусиль, щоб досягти мети.

Ми програвали з рахунком 1:3. Тренерський штаб пояснив, на якій позиції я гратиму. Вони знають, на що я здатен. Мені подобається загострювати гру, тому вийшов на поле й показав це.

Ми всією командою старалися забити третій м’яч. Добре, що створили такі моменти, але прикро, що не змогли їх реалізувати. Це лише перший тайм. Нас іще чекає другий у Греції. Сьогодні ми показали, що є якісною командою. В матчі-відповіді необхідно зіграти ще краще та битися за результат.