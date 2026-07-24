Сергій Разумовський

Українські клуби провели непростий єврокубковий тиждень, за підсумками якого наша країна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Одразу три представники України боролися за важливі очки в кваліфікації європейських турнірів, однак здобути перемогу вдалося далеко не всім.

Паралельно свої матчі проводили команди з країн, які безпосередньо конкурують з Україною в рейтингу. Саме їхні результати суттєво вплинули на підсумкове розташування збірних у таблиці.

Українські клуби набрали лише одне очко з трьох можливих. Полісся зіграло внічию з Копенгагеном — 3:3, а ЛНЗ завершив свій матч проти Гента без забитих м’ячів — 0:0. Ці два результати дозволили Україні додати до рейтингу 0,25 бала, що становить третину від максимального показника за тиждень.

Третій український учасник єврокубкового тижня — Динамо — не зміг поповнити національну скарбничку. Київська команда поступилася грецькому ПАОК з рахунком 2:3. Через це Україна не скористалася можливістю наблизитися до найближчих конкурентів і натомість втратила позицію в рейтингу.

За підсумками ігрового тижня Україну випередила Австрія, яка повернулася на місце вище в таблиці коефіцієнтів. Такий розвиток подій був цілком очікуваним, адже всі три австрійські клуби здобули перемоги у своїх матчах.

Штурм, Рапід і Аустрія продемонстрували максимальний результат, вигравши всі три поєдинки. Хоча ці команди не належать до європейських грандів, вони мають достатній досвід виступів у міжнародних турнірах, добре організовані та здатні стабільно проходити ранні кваліфікаційні етапи.

Завдяки трьом перемогам Австрія за один тиждень збільшила свою перевагу над Україною на 0,35 бала. Цей відрив став достатнім для того, щоб австрійці обійшли нашу країну в таблиці коефіцієнтів.