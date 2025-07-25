Нестеренко після програшу Олександрії знайшов привід похвалити команду
Попри поразку від Партизана.
близько 2 годин тому
Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Партизана (0:2). Його слова наводить пресслужба клубу.
У команди є характер. Це для мене важливо. Ми будуємо нову команду зі своєю стилістикою. І вважаю, що вона у цій грі була. Є питання по стандартах і до першого пропущеного м’яча. Будемо розбиратися. Відверто не йшли подачі. Це була велика проблема.
Зробили заміни, враховуючи інтенсивність пресингу, щоб швидко повертали собі м’яч і мали нагоду контролювати гру. Непогано гравці вийшли на заміну і тиснули на суперника наприкінці матчу, - розповів Нестеренко.
Тренер Олександрії після матчу з Партизаном натякнув на упередженість суддів.
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