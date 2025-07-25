Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко підбив підсумки матчу 2 кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти Партизана (0:2). Його слова наводить пресслужба клубу.

У команди є характер. Це для мене важливо. Ми будуємо нову команду зі своєю стилістикою. І вважаю, що вона у цій грі була. Є питання по стандартах і до першого пропущеного м’яча. Будемо розбиратися. Відверто не йшли подачі. Це була велика проблема.

Зробили заміни, враховуючи інтенсивність пресингу, щоб швидко повертали собі м’яч і мали нагоду контролювати гру. Непогано гравці вийшли на заміну і тиснули на суперника наприкінці матчу, - розповів Нестеренко.