Павло Василенко

Колишній захисник Челсі Давід Луїс повернувся до Ліги чемпіонів уперше з листопада 2017 року, але його довгоочікуваний виступ завершився передчасно і болісно.

У середу Олімпіакос Пірей вдома зустрічався з Пафосом у рамках групового етапу турніру. Поєдинок завершився 0:0, але головною драмою вечора стала ситуація з 38-річним бразильцем.

Луїс вийшов у стартовому складі гостей і впевнено розпочав матч, демонструючи надійну гру в обороні. Проте вже на 32-й хвилині він зазнав м’язової травми й був змушений залишити поле.

Цей епізод став черговим ударом для футболіста, який із моменту переходу до кіпрського клубу потерпає від проблем зі здоров’ям. В серпні він лише відновився після травми стегна, зігравши менше 80 хвилин у трьох матчах, і тепер знову опинився поза грою.

Нагадаємо, Давід Луїс свого часу піднімав над головою трофей Ліги чемпіонів з Челсі у сезоні 2011/12. Його повернення на головну європейську арену мало стати символічним, але перетворилося на справжню катастрофу.