Бразильський півзахисник Неймар на початку 2026 року перебував у стані невизначеності щодо свого майбутнього. Його контракт із Сантосом минув, а конкретні переговори з іншими клубами поки не розпочалися.

Ситуацію посилювало наближення чемпіонату світу-2026, на який сподівається потрапити 33-річний футболіст, а також нещодавно перенесена операція на коліні.

У результаті сторони домовилися про новий контракт із Сантосом, який діятиме до кінця календарного 2026 року. Таким чином Неймар підійде до мундіалю в статусі гравця «чорно-білих».

Минулого сезону бразильський хавбек провів 30 матчів, забив 11 голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що збірна Бразилії планує продовжити контракт з Анчелотті.