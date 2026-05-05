Сергій Разумовський

Досвітчений нападник Неймар, попри скандал у Сантосі, має потрапити до попереднього списку збірної Бразилії, який готує головний тренер команди Карло Анчелотті. Про це повідомляє Estadao.

За даними джерела, присутність нападника у розширеному списку, який буде надісланий до ФІФА 11 травня, наразі не перебуває під загрозою. До нього мають увійти понад 50 футболістів. Водночас у керівництві збірної Бразилії хочуть детальніше розібратися в останньому інциденті за участю Неймара у Сантосі.

Раніше повідомлялося, що Неймар побився з Робіньйо Жуніором — сином колишнього футболіста Робіньйо — під час тренування команди. За інформацією медіа, конфлікт виник після того, як 18-річний гравець обіграв 34-річного Неймара на дриблінгу. Це роздратувало нападника, який сприйняв епізод як прояв неповаги.

Попри те, що місце Неймара у попередньому списку наразі не під питанням, його шанси потрапити до фінальної заявки на 26 футболістів залишаються невизначеними. Карло Анчелотті має оголосити остаточний склад 18 травня.

Бразильська конфедерація футболу стурбована не лише фізичним станом Неймара, а й позафутбольними факторами. У збірній хочуть бути впевненими, що футболіст не створюватиме додаткових проблем усередині команди.

Раніше оточення Неймара, а також деякі представники збірної радили йому особисто зв’язатися з Анчелотті та директором національних команд, щоб продемонструвати бажання повернутися до збірної та запевнити, що він готовий поводитися професійно. Однак новий конфлікт у Сантосі може негативно вплинути на його перспективи.

Окремим питанням залишається фізична готовність футболіста. За інформацією джерела, Неймар досі не довів, що перебуває у формі, достатній для потрапляння до фінального списку збірної Бразилії.

Ситуацію ускладнює й те, що у 2026 році нападник уже кілька разів опинявся в центрі скандалів: він конфліктував із уболівальниками, а також отримав критику за мізогінний вислів на адресу арбітра. Усе це може полегшити Анчелотті рішення залишити Неймара поза остаточною заявкою, якщо тренерський штаб вирішить, що ризики переважають потенційну користь від гравця.

Раніше Неймар пропустив матчі збірної Бразилії з Францією та Хорватією.