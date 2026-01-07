Зірковий нападник Сантоса Неймар поділився емоціями після офіційного оголошення про продовження контракту з бразильським клубом. Нова угода розрахована до завершення 2026 року.

2025 рік був для мене особливим і складним. Були моменти радості та подолання перешкод, із якими я зміг упоратися лише завдяки вашій любові. Я теж відчуваю сильні емоції і намагаюся показувати їх у кожному матчі, коли одягаю футболку Сантоса. Настав 2026 рік, і доля просто не могла скластися інакше.

Сантос — мій дім. Тут я щасливий і почуваюся в безпеці. Саме з вами я хочу здійснити ті мрії, які ще залишилися.