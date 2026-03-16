Без Неймара. Анчелотті оголосив склад Бразилії на матчі з Францією та Хорватією
П'ятиразові чемпіони світу проведуть два спаринги — 26 та 1 квітня
близько 2 годин тому
Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, які готуватимуться до найближчих товариських поєдинків. Про це повідомляє пресслужба Бразильської конфедерації футболу.
Головною новиною знову стала відсутність у заявці нападника Сантоса Неймара.
Варто зауважити, що фахівець від моменту призначення на посаду ще жодного разу не викликав зіркового форварда до складу Селесао.
Повний склад збірної Бразилії
Воротарі: Аліссон Бекер (Ліверпуль), Бенто (Аль-Наср), Едерсон Мораес (Фенербахче).
Захисники: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло Луїс да Сілва (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт), Габріел Магальяйнс (Арсенал), Рожер Ібаньєс (Аль-Ахлі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Веслі Франса (Рома).
Півзахисники: Андрей Сантос (Челсі), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Даніло (Ботафого), Фабіньо (Аль-Іттихад), Габріел Сара (Галатасарай).
Нападники: Ендрік (Ліон), Габріел Мартінеллі (Арсенал), Ігор Тьяго (Брентфорд), Луїс Енріке (Зеніт), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Рафінья (Барселона), Райан (Борнмут), Вінісіус Жуніор (Реал), Жоао Педро (Челсі).
У межах березневого збору п'ятиразові чемпіони світу проведуть два спаринги — 26 березня проти Франції та 1 квітня проти Хорватії.
