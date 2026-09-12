На початку 2025 року Неймар повернувся до Сантоса, де розпочинав футбольну кар’єру. Наприкінці минулого сезону 34-річний бразилець демонстрував хорошу форму, яка допомогла команді зберегти місце в Серії А.

Неймар активно працює над тим, щоб Сантос знову став одним із провідних клубів Бразилії. За даними Sport.es, зірковий футболіст витратив 2 мільйони євро, щоб допомогти рідній команді здійснити два гучні трансфери.

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Під час літнього трансферного вікна Сантос планував підписати Філіппе Коутінью, Артура та Евертона. Однак здійсненню переходів завадила трансферна заборона, пов’язана з невиконанням клубом фінансових зобов’язань перед Монако після трансферу Жана Лукаса.

Сантос не зміг самостійно погасити всі борги, через що ФІФА наклала на клуб відповідні санкції. Ситуацію вирішив Неймар, який втрутився у справу через свою компанію NR Sports.

Загалом було сплачено 2 мільйони євро, після чого Сантос отримав можливість здійснити трансфери Коутінью та Артура. Наступним кандидатом на перехід залишається Евертон.

Гучні плани клубу пов’язані з бажанням боротися за трофеї. Сантос близький до півфіналу Кубка Південної Америки після перемоги над Атлетіко Мінейро з рахунком 2:0 у першому матчі. У клубі розраховують, що нові підписання допоможуть досягти поставленої мети.