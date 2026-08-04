Павло Василенко

Нападник Сантоса Неймар запевнив, що поки не планує завершувати професійну кар'єру, попри нещодавні заяви свого батька щодо його майбутнього.

Минулого тижня 34-річний футболіст повідомив, що матчі чемпіонату світу стали для нього останніми у складі збірної Бразилії. Водночас його батько заявив, що двері до національної команди для сина ще не зачинені.

Сам Неймар із гумором відреагував на ці слова.

«Це не мій батько грає за національну збірну», – сказав бразилець із посмішкою.

Форвард також наголосив, що зараз не думає про завершення кар'єри та повністю сконцентрований на виступах за Сантос.

«Я не думаю про те, щоб піти. У мене контракт із Сантосом до грудня, і зараз я хочу зробити все, що можу, для клубу. Після цього розгляну свої варіанти: залишитися, піти, завершити кар'єру чи продовжити грати. Поки що не знаю. До грудня ще є час», – зазначив Неймар.

Нагадаємо, легендарний бразилець дебютував за національну команду у 2010 році. За цей час він провів 130 матчів у футболці збірної, забив 80 м'ячів і віддав 59 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.