Павло Василенко

Бразилія перемогла Шотландію з рахунком 3:0 та посіла перше місце в групі C чемпіонату світу, а на 76-й хвилині стався момент, коли серця мільйонів бразильців завмерли.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті вирішив зробити заміну та випустити на поле Неймара замість Матеуса Куньї.

Поки він розминався перед грою, понад 50 000 бразильців на трибунах стадіону в Маямі встали та зустріли ікону національної збірної бурхливими оплесками та оваціями.

Через травму передньої хрестоподібної зв'язки у жовтні 2023 року Неймару довелося взяти тривалу перерву у матчі проти Уругваю. Сьогодні він зіграв за Бразилію після перерви в 981 день.

«Я дуже радий знову одягнути футболку національної збірної після трьох років. Я добре почуваюся фізично. Звичайно, було важко бути поза командою, і коли я вийшов на поле, у мене в голові промайнула ціла низка спогадів. Прямо в той момент, коли я вийшов на поле, я просто подякував Богові за те, що він дозволив мені знову пережити все це та зіграти на ще одному чемпіонаті світу», – сказав Неймар після матчу.

34-річний форвард має 129 матчів, 79 голів і 59 результативних передач за збірну Бразилії.