Сергій Разумовський

Неймар зробив важливий крок до повернення на поле у складі збірної Бразилії. Нападник Сантоса вперше після тривалої паузи провів повноцінне тренування в загальній групі національної команди перед матчем третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Шотландії, повідомляє GloboEsporte.

Manhã de trabalho em Nova Jersey! 🇧🇷🔥



Seguimos na preparação para os próximos desafios na Copa do Mundo de 2026. #BateNoPeito



📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/dU2CFQsSUm — brasil (@CBF_Futebol) June 21, 2026

34-річний форвард не мав ігрової практики із середини травня через травму, однак попри це потрапив до остаточної заявки збірної Бразилії на мундіаль. У перших двох поєдинках турніру Неймар участі не брав: він пропустив матч проти Марокко, який завершився внічию 1:1, а також зустріч із Гаїті, де бразильці здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0.

До цього моменту Неймар працював за індивідуальною програмою та лише поступово повертався до повноцінних навантажень. Він міг брати участь в окремих елементах розминки або виконувати вправи з м’ячем, але не тренувався разом із командою в повному обсязі. Тепер же нападник був повністю інтегрований у загальну групу, що суттєво підвищує його шанси з’явитися на полі у найближчому матчі.

Раніше головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не виключав, що Неймар може отримати ігровий час у поєдинку проти Шотландії. Остаточне рішення щодо участі форварда, ймовірно, буде ухвалене ближче до гри з урахуванням його фізичного стану та реакції на тренувальні навантаження.

Водночас не всі футболісти збірної Бразилії працювали у загальній групі. У тренуванні не взяв участі півзахисник Барселони Рафінья, який зазнав м’язового ушкодження правого стегна. Його стан залишається окремим питанням для медичного штабу команди.

Із гравців, які виходили у стартовому складі в матчі проти Гаїті, на полі працювали лише Аліссон, Лукас Пакета та Вінісіус Жуніор. Решта футболістів, які мали значне навантаження в попередній зустрічі, займалися відновленням у тренажерному залі.