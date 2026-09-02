Павло Василенко

Останній день трансферного вікна в Англії традиційно сповнений драми, але історія вінгера Ліона Маліка Фофани більше нагадувала голлівудський сценарій. Три клуби, два приватні літаки, величезні менеджерські комісійні та абсолютний хаос супроводжували трансфер бельгійця.

Спочатку пізній інтерес до 21-річного Фофани проявив Арсенал, який шукав лівого вінгера. Однак «каноніри» відмовилися платити 35 мільйонів євро, яких вимагав Ліон.

Тоді у боротьбу вступив Сандерленд. Клуб погодив пакет на 35 мільйонів євро, підготував п'ятирічний контракт і призначив гравцеві медогляд. Здавалося, трансфер вирішено. Але Крістал Пелас запропонував Ліону вже 39 мільйонів, після чого французи повідомили Сандерленду, що угода більше не чинна.

Клуб Фофани навіть підготувала два приватні літаки – до Лондона та на північний схід Англії. Спочатку футболіст обрав рейс до Лондона, але Сандерленд підвищив пропозицію та збільшив комісію його представникам. Вінгеру повідомили, що він має летіти до Сандерленда, залишивши Крістал Пелас без інформації про його місцеперебування.

Крістал Пелас знову підняв ставки, збільшивши зарплату та зрівнявши агентський пакет. Фофана тим часом пройшов медогляд у Ліоні, не знаючи, за кого зрештою гратиме.

Ключовим став приїзд власника Сандерленда Кіріла Луї-Дрейфуса. Особиста розмова переконала бельгійця. За годину і шість хвилин до закриття вікна Фофана приземлився в Сандерленді та підписав контракт.