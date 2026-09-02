Володимир Кириченко

Півзахисник Челсі аргентинець Енцо Фернандес став гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований до 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу складе понад 125 млн фунтів.

Енцо був придбаний у Бенфіки у січні 2023 року за 121 млн євро. Минулого сезону він забив 15 голів та віддав 7 результативних передач у 54 матчах.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Челсі погодили найдорожчий трансфер в історії англійського футболу.