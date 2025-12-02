Павло Василенко

За даними іспанських ЗМІ, бразилець Родріго може опинитися у трансферному списку. Під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо він отримує лише епізодичні хвилини та не приховує невдоволення браком ігрового часу. Transfermarkt оцінює вінгера у 80 мільйонів євро.

Його майбутнє в Мадриді було під питанням ще з літа, коли наприкінці минулого сезону він втратив місце у стартовому складі. Як і тоді, Реал нині готовий розглянути будь-які пропозиції щодо гравця. У клубі не форсували питання контракту, бо сам Родріго не наполягав на відході, хоча його агенти, за чутками, вивчали можливі варіанти трансферу.

Згідно з останніми повідомленнями, мадридці готові розлучитися з бразильцем за відповідну компенсацію, а Алонсо вже розглядає кандидатів на його заміну. У цьому сезоні Родріго не забив жодного голу й записав до активу лише дві результативні передачі за 434 хвилини у 15 матчах.

Ще два футболісти, які можуть покинути команду, – Дані Себальос і Фран Гарсія. Обоє також отримують мінімум часу на полі під керівництвом Алонсо: Гарсія зіграв лише 356 хвилин за сезон, Себальос – 493.